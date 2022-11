Mondiali 2022, Tunisia-Francia 1-0: i Bleus agli ottavi da primi

TUNISIA-FRANCIA 1-0

Le seconde linee non convincono e crollano contro i ragazzi di Kadri, che però vengono eliminati dal successo dell'Australia sulla Danimarca

La Francia cade 1-0 contro la Tunisia nella terza giornata del Gruppo D dei Mondiali 2022, ma vola agli ottavi di finale da prima del girone. Deschamps, con la qualificazione già in tasca, vara un maxi turnover, ma non ottiene le risposte che si attendeva dalle seconde linee. La squadra di Kadri domina, la sblocca al 58' con Khazri e accarezza per qualche minuto la possibilità di fare la storia, ma viene gelata a distanza dal gol di Leckie che qualifica l'Australia.

LA PARTITA

Una serata agrodolce per la Tunisia, che si toglie la soddisfazione di battere la Francia per la prima volta nella sua storia, ma non di conquistare per la prima volta la fase a eliminazione diretta di un Mondiale. I nordafricani interpretano al meglio la gara, fanno il loro dovere, ma l'illusione dell'impresa dura circa un paio di minuti, quelli che passano tra la rete di Khazri e quella di Leckie in Australia-Danimarca. Per Deschamps suona un piccolo campanello d'allarme, vista la prestazione davvero deludente delle "riserve": da Fofana a Coman, da Guendouzi a Camavinga, non si salva praticamente nessuno. Ora, comunque, i campioni in carica si accomoderanno sul divano a guardare i match del Gruppo C, da cui verrà fuori l'avversaria degli ottavi: Polonia, Messico, Arabia Saudita o addirittura la supersfida con l'Argentina di Messi. Tutto è ancora possibile.

IL TABELLINO

Tunisia-Francia 1-0

Tunisia (3-4-2-1): Dahmen 6; Meriah 6,5, Ghandri 6,5, Talbi 6,5; Kechrida 6,5, Skhiri 7, Laidouni 7, Maaloul 6; Ben Slimane 6,5 (38' st Abdi sv), Ben Romdhane 5,5 (29' st Chaaleli 6); Khazri 7,5 (15' st Jebali 6,5).

Ct: Kadri 6,5

Francia (4-3-3): Mandanda 5,5; Disasi 5,5, Varane 6 (18' st Saliba 6), Konate 6,5, Camavinga 5; Fofana 4,5 (28' st Griezmann 6,5), Tchouameni 6, Veretout 5,5 (18' st Rabiot 6,5); Coman 5 (18' st Mbappé 6,5), Kolo Muani 6, Guendouzi 5 (34' st Dembele 5,5).

Ct: Deschamps 5

Arbitro: Conger

Marcatori: 13' st Khazri (T)

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 2'+8'