Mondiali 2022, Iran-Stati Uniti 0-1: Pulisic firma la qualificazione degli States

IRAN-USA 0-1

La sfida, ad altissimo impatto politico oltre che calcistico, vede esultare gli Usa: decisivo l'esterno del Chelsea. I ragazzi di Berhalter sfideranno l'Olanda negli ottavi

Iran-Stati Uniti: le immagini della sfida mondiale





































LA PARTITA

Prosegue la maledizione per l'Iran, che vede sfumare la qualificazione all'ultimo respiro e non centra gli ottavi per la sesta volta in altrettante partecipazioni ai Mondiali: avanzano gli Usa, che vincono 1-0 grazie a Pulisic. Gli statunitensi dominano nel primo tempo, contro un avversario intimorito e in assetto difensivo, visti i due risultati su tre a disposizione. Le prime chances sono per Pulisic e Weah, che non riescono a impensierire i rivali. Il piano partita iraniano dura fino al 38', quando gli Usa trovano il gol: McKennie serve Dest, che di testa aziona Pulisic, bravo a battere Beiranvand con un tocco ravvicinato. Il gioco resta fermo per qualche minuto, dopo lo scontro tra l'esterno del Chelsea e l'estremo difensore, e alla ripresa le cose non cambiano: Sargent e Weah, che si vede annullare una rete nel maxi-recupero, sprecano il contropiede del raddoppio. Le cose si mettono male per Queiroz, che perde Mohammadi per infortunio ed effettua una scelta forte: fuori Azmoun all'intervallo, dentro Ghoddos. Una mossa che si rivela azzeccata, perchè è proprio il fantasista del Brentford a sfiorare due volte il pareggio. Nel finale gli statunitensi passano a cinque (con Zimmerman) e alzano il muro difensivo, ma rischiano sul colpo di testa di Pouraliganji e sulla mischia finale: Taremi invoca un penalty che non viene (giustamente) assegnato. Vincono dunque 1-0 gli Usa, che volano agli ottavi da seconda del gruppo B eliminando l'Iran. Berhalter e i suoi sfideranno l'Olanda, ma il ct trema per tre possibili infortuni: Pulisic, McKennie e Sargent sono usciti per problemi fisici.

IL TABELLINO

IRAN-STATI UNITI 0-1

IRAN (4-3-3) - Beiranvand 6; Rezaeian 6, M. Hosseini 6, Pouraliganji 6.5, Mohammadi 5.5 (47' pt Karimi 6); Nourollahi 5.5 (26' st Torabi 5.5), Ezatolahi 5.5, Hajsafi 5.5 (26' st Jalali 6); Gholizadeh 5.5 (32' st Ansarifard sv), Taremi 5.5, Azmoun 5.5 (1' st Ghoddos 6.5). Ct: Queiroz. A disposizione: Niazmand, Abedzadeh, H. Hosseini, Khalilzadeh, Jahanbakhsh, Amiri, Kanaani, Cheshmi.

STATI UNITI (4-3-3) - Turner 6; Dest 6.5 (37' st Moore sv), Carter-Vickers 6, Ream 6, Robinson 6; Musah 6.5, Adams 6, McKennie 6 (21' st Acosta 6); Weah 6.5 (37' st Zimmerman sv), Sargent 6 (32' st Wright 5.5), Pulisic 6.5 (1' st Aaronson 5.5). Ct: Berhalter. A disposizione: Horvath, Johnson, Reyna, Ferreira, De la Torre, Long, Morris, Roldan, Yedlin, Scally.

Arbitro: Lahoz (Spa).

Marcatore: 38' Pulisic

Ammoniti: Adams (S), M. Hosseini (I), Jalali (I).

Note: recupero 7'+10'.



LE STATISTICHE DI IRAN-USA

Gli Stati Uniti si sono qualificati alla fase a eliminazione diretta in tutte le ultime tre partecipazioni alla Coppa del Mondo (2010, 2014 e 2022).

L’Iran è stato eliminato nella fase a gironi in tutte le sei partecipazioni ai Mondiali.

Gli Stati Uniti non hanno subito gol per due match consecutivi soltanto per la seconda volta in Coppa del Mondo, dopo le prime due partite giocate nella competizione nel 1930 (vs Belgio e Paraguay).

Christian Pulisic (1 gol, 1 assist) è il primo giocatore a prendere parte a due reti consecutive con gli Stati Uniti ai Mondiali dal 2010 (due marcature di Landon Donovan contro Algeria e Ghana).

Christian Pulisic è il quinto giocatore americano con almeno un gol e un assist in un'edizione di Coppa del Mondo (dal 1966), dopo Bruce Murray nel 1990, Clint Mathis e John O'Brien nel 2002, e Jermaine Jones nel 2014.

Gli Stati Uniti hanno vinto tutte le ultime otto partite in cui Christian Pulisic ha trovato il gol.

Nella sfida contro l’Iran, gli Stati Uniti non hanno impiegato alcun giocatore della MLS nell'XI di partenza di una gara ufficiale soltanto per la seconda volta dall'inizio del massimo torneo nel 1996 (la stessa cosa accadde contro la Giamaica, nella Gold Cup 2011).

L’XI titolare utilizzato dagli USA contro l’Iran è il più giovane (24 anni, 320 giorni) schierato dal primo minuto di gioco in questo Mondiale.