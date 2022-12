Marocco: En-Nesyri batte il record di salto in alto di Ronaldo contro la Sampdoria

IL GOL AL PORTOGALLO

L'attaccante del Siviglia si alza in cielo per 2,78 metri contro i 2,56 del portoghese a Marassi nel 2019

© Getty Images Il salto che ha permesso a Youssef En-Nesyri si battere Diogo Costa è stato storico sotto ogni aspetto. In primo luogo perché ha permesso al suo Marocco di battere il Portogallo e approdare per la prima volta nella storia in una semifinale mondiale, prima nazionale africana nella storia a riuscirci; in secondo luogo perché, con il gol segnato a 2,78 metri di altezza, secondo beIN SPORTS, l'attaccante del Siviglia ha così superato il colpo di testa di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria (2,56 metri) del 18 dicembre 2019.

"Siamo tutti felici. Sono molto felice per la vittoria, ringrazio i miei compagni e i tifosi. Dopo aver fallito nel 2018, ho detto ai miei compagni che avremmo vinto contro Spagna e Portogallo" le parole di En-Nesyri, a cui il portiere Bounou ha ceduto il premio come migliore in campo del match Marocco-Portogallo. Una doppia beffa per Ronaldo, fuori dal Mondiale in lacrime e privato del suo record di salto in alto.

Vedi anche