L'Argentina è decollata da Doha, i campioni fanno scalo a Roma

IL VOLO

Messi e compagni attesi a Fiumicino

© Web L'Argentina è decollata da Doha per tornare in patria. Il sito FlightRadar24 segnala che il volo AR1915 di Aerolineas Argentinas, che riporterà a Buenos Aires i neo campioni del Mondo, è partito in mattinata. Prima di dirigersi Messi e compagni faranno uno scalo tecnico all'Aeroporto di Fiumicino, a Roma. L'atterraggio è previsto alle 14:30.

Secondo quanto riferiscono i media argentini, il rientro della nazionale era previsto per le 22 ora di Buenos Aires ma visto il ritardo della partenza lo scalo a Roma di circa un'ora e mezza, al momento non è ancora possibile conoscere l'orario preciso in cui Messi e compagni atterreranno sul suolo patrio. Per quanto riguarda il programma dei festeggiamenti, al momento si sa soltanto che lunedì sera i calciatori percorreranno il breve tragitto dall'aeroporto alla sede dell'AFA, in attesa del via libera per una visita alla Casa Rosada. Le operazioni di sicurezza per lunedì e martedì sono già state organizzate, anche se si attende l'ok dei giocatori per conoscere il programma completo. Saranno quindi gli stessi giocatori, in accordo con lo staff tecnico e la Federcalcio argentina (AFA), che decideranno se andare o meno in visita nella sede del Governo come da tradizione in occasione degli altri due Mondiali vinti. Sempre secondo i media argentini, il presidente dell'Afa Claudio 'Chiqui' Tapia è in costante contatto con le autorità politiche del paese.