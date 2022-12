Francia, Giroud fa 52 e supera Henry: miglior bomber nella storia dei Bleus

gol numero 52

Il primato raggiunto grazie al gol realizzato negli ottavi contro la Polonia: "Come un sogno

Olivier Giroud sempre più nella storia della Francia. Grazie al gol realizzato contro la Polonia nella sfida degli ottavi di finale dei Mondiali, l'attaccante del Milan raggiunge quota 52 reti e supera Thierry Henry (51) piazzandosi in testa alla classifica dei miglior bomber di tutti i tempi con la maglia dei Bleus.

"È fantastico, era un sogno da bambino poter battere Henry. È un immenso orgoglio ed è qualcosa di straordinario poterlo fare durante un Mondiale - ha detto Giroud a Tf1 -. Spero che continuerò a segnare ancora per andare il più lontano possibile. Il mio gol ci ha messo sulla buona strada in una partita complicata in cui abbiamo anche avuto delle flessioni e rischiato un po', ma dopo siamo riusciti a segnare il secondo e il terzo - ha proseguito -. Ora l'avventura continua. La strada è ancora lunga ma non nascondiamo la nostra soddisfazione".

Classifica migliori marcatori della Francia:

1 Olivier Giroud (dal 2011) 52 gol

2 Thierry Henry (1997-2010) 51 gol

3 Antoine Griezmann (dal 2014) 42 gol

4 Michel Platini (1976-1986) 41 gol

5 Karim Benzema (dal 2007) 37 gol

6 David Trezeguet (1998-2008) 34 gol

7 Kylian Mbappé (dal 2018) 31 gol

Zinedine Zidane (1994-2006) 31 gol

9 Just Fontaine (1953-1960) 30 gol

Jean-Pierre Papin (1986-1994) 30 gol