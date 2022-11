Portogallo, Cristiano Ronaldo: "Basta parlare di me, tanto sono a prova di proiettile"

© Getty Images

Conferenza stampa a sorpresa per Cristiano Ronaldo, che dal ritiro del Portogallo alza la voce: "Basta chiedere di me ai compagni, fate solo domande sui Mondiali. Tanto sono a prova di proiettile, ho un giubbotto d'acciaio addosso. Con Bruno Fernandes scherzavo, è arrivato in ritardo e gli ho chiesto se fosse venuto in nave. Stesso discorso con Cancelo, era un po' triste e cercavo di tirarlo su". Gli inviati in Qatar ovviamente hanno chiesto a CR7 dell'intervista nella quale ha criticato il Manchester United: "Parlo quando voglio farlo, il timing è sempre il timing. A volte scrivete verità, a volte bugie. Ma tutti sanno chi sono e ciò in cui credo".