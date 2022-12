Brozovic, nuovo record ai Mondiali: 16,7 chilometri percorsi contro il Giappone

© Getty Images

Marcelo Brozovic, maratona record per i quarti di finale: nella Croazia passata attraverso i calci di rigore per avere la meglio sul Giappone spicca la prestazione del centrocampista dell'Inter, che ha messo a segno un nuovo record per la storia dei Mondiali. Brozovic, in campo per i 90 minuti regolamentari e i tempi supplementari, infatti ha percorso ben 16,7 chilometri battendo il precedente record che apparteneva sempre a lui (16,33 km a Russia 2018 nella sfida con l'Inghilterra, vinta ai supplementari). La quantità è un tratto inconfondibile del 30enne, che la stagione scorsa era risultato il primo nella classifica dei km medi percorsi in Serie A: 11,737 a partita.