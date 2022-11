Brasile, ct Tite: "Neymar giocherà ancora in questo Mondiale"

DOPO L'INFORTUNIO

"Siamo fiduciosi", ha detto dopo la partita d'esordio vinta contro la Serbia

Brasile: Neymar si fa male alla caviglia, lacrime in panchina























"Siamo fiduciosi, Neymar giocherà ancora in Qatar, il suo Mondiale non è finito". Il ct del Brasile Tite rassicura un intero paese sulle condizioni della stella verdeoro, costretto a uscire nel finale della sfida d'esordio nella rassegna iridata contro la Serbia per una distorsione alla caviglia destra. "Ha sentito dolore, ma ha deciso di rimanere in campo per aiutare i compagni fino al momento in cui non ha più potuto continuare ed è stato sostituito. Questo è encomiabile - ha spiegato Tite - Non ho visto che era infortunato, il suo atteggiamento mi ha tratto in inganno".

"Ha rimediato una distorsione alla caviglia destra. Non abbiamo ancora avuto il tempo di fare una valutazione più completa, ma la caviglia si è già gonfiata un po'. È importante aspettare le prime 24 ore, vedere come reagirà - ha spiegato il medico sociale del Brasile Todrigo Lamar - Adesso è solo questione di calma e un po' di pazienza. Fuori dalla Coppa? Presto per dirlo. Vediamo come andrà nelle prime ore per definire come sarà l'evoluzione. Lui è andato a contendere un pallone, l'avversario l'ha contrastato facendo pressione e la caviglia si è girata", le sue parole a 'Rádio Itatiaia'.