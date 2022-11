Dalla Spagna: Benzema sulla via del recupero, può tornare e giocare i Mondiali

© Getty Images

La notizia è di quelle da prendere con le pinze: Karim Benzema, che solo nove giorni fa aveva rimediato una lesione al retto femorale giudicata guaribile "in tre settimane" dai medici francesi, potrebbe tornare in tempo per giocare i Mondiali 2022 in Qatar con la maglia della Francia. Tutto parte da Carlos Rodriguez, giornalista di Onda Madrid che segue abitualmente il Real, che all'ora di pranzo ha twittato: "Il Real Madrid torna al lavoro giovedì 1 dicembre. Benzema è praticamente recuperato e l'idea è che da giovedì possa allenarsi con gli altri". Il primo dubbio sorge subito: se Benzema è recuperabile per la fase finale di Qatar 2022 (la Francia è già qualificata per gli ottavi che partono il 3 dicembre), perché dovrebbe tornare ad allenarsi col Real invece di giocarsi i Mondiali?