Argentina, Scaloni: "Incredibile, questa nazionale è nata per soffrire"

Il ct dell'Argentina è sul tetto del mondo: "Questo gruppo sa reagire a ogni cosa, godiamoci il trionfo"

Il Mondo si inchina a Messi e all'Argentina: la rassegna





































L'Argentina di Scaloni ha vinto il Mondiale 2022 battendo la Francia ai rigori in una della finali della Coppa del Mondo più emozionanti di sempre. Sopra di due gol nel primo tempo, l'Albiceleste si è fatta recuperare in 97 secondi a dieci minuti dalla fine, trovando il nuovo vantaggio con Messi ai supplementari salvo poi subire la tripletta di Mbappé. Ai rigori però è arrivato il trionfo dell'Argentina che ha emozionato anche lo stesso ct: "Ancora non me ne rendo conto, è troppo bello essere campioni del mondo".

Sicuramente non è stata una sfida priva di colpi di scena quella tra Argentina e Francia, Lionel Messi (doppietta) contro Kylian Mbappé (tripletta): "Non può essere che abbiamo sofferto così tanto - ha commentato il ct Scaloni -, ma questa squadra è fatta per soffrire e sa reagire a ogni cosa".

A ogni cosa, perché il Mondiale in Qatar era iniziato con una clamorosa sconfitta contro l'Arabia Saudita: "Sono emozionato e orgoglioso dei miei, dopo tante critiche ora godiamoci il trionfo perché ce lo siamo meritato. Tutto merito dei miei giocatori, sono un gruppo incredibile". Incredibile e fortissimo, capace di vincere in pochi mesi Copa America, Finalissima e Mondiale.

TAGLIAFICO: "NON C'E' GUSTO SENZA SOFFRIRE"

Intercettato dai microfoni di Rai Sport al termine della finale contro la Francia, l'esterno dell'Argentina Nicolas Tagliafico ha dichiarato: "Siamo rimasti calmi: nonostante tutto quello che abbiamo affrontato in questa competizione stasera eravamo molto tranquilli. Ci siamo detti che non c'è gusto senza sofferenza. Il primo tempo è stato ottimo, nel secondo abbiamo commesso qualche errore, ma abbiamo vinto sia dentro che fuori dal campo: come argentini otteniamo sempre quello che vogliamo".

DYBALA: "VITTORIA CHE FA LA STORIA"

"Quello che e' successo oggi passera' alla storia, quello che la gente ci ha regalato in questo mese e' stato incredibile. Adesso vogliamo brindare e festeggiare". Sono le prime parole di Paulo Dybala, a segno nella lotteria dei rigori, dopo il trionfo dell'Argentina sulla Francia nella finale del Mondiale in Qatar

EMILIANO MARTINEZ: "AI RIGORI ERO SERENO"

"E' stata una partita di grande sofferenza, lo sapevamo: non siamo riusciti a controllare la partita come dovevamo. Ma per diventare campione del mondo devi soffrire". In lacrime, Emiliano Martinez celebra la serata che ha incoronato l'Argentina campione del mondo e lui eroe della serata, con la parata sul rigore finale di Coman. "Quando siamo andati ai rigori finali - ha detto il portiere dell'Albiceleste - ho detto ai miei compagni di rimanere sereni, perché un paio li avrei presi.."

ENZO FERNANDEZ: "POSSIBILITA' SENZA PREZZO"

Centrocampista rivelazione del Mondiale in Qatar, Enzo Fernández si è così espresso ai microfoni di Rai Sport dopo il successo sulla Francia: "Dio mi ha dato la possibilità di essere qui e di giocarmi la chance di vincere un titolo con la mia Nazionale. È una cosa che non ha prezzo. La mia famiglia è qui, non lo dimenticherò mai".