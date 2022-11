Arabia Saudita: fratture ed emorragia interna per Al-Shahrani, operato in Germania

Il difensore dell'Arabia Saudita Yasser Al-Shahrani ha subito una frattura alla mascella, alle ossa facciali e un'emorragia interna dopo essersi scontrato con il proprio portiere Mohammed Al-Owais nei minuti finali della storica vittoria per 2-1 contro l'Argentina. Secondo quanto riportato da 'Gulf Today', Mohammed Bin Salman , principe ereditario dell'Arabia Saudita, ha ordinato che il giocatore fosse immediatamente trasportato con un aereo privato in Germania per le cure.