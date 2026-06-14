Turchia, Calhanoglu: "A volte un bene ricevere uno schiaffo per rialzarsi"

"Abbiamo subito gol da lanci lunghi, gol che non sarebbero dovuti accadere. Nel complesso, abbiamo controllato la partita, ma non siamo riusciti a concretizzare le nostre occasioni. Ora, l'importante è dimenticare questa partita e guardare avanti alle prossime. A volte è utile ricevere uno schiaffo per rialzarsi, ne siamo consapevoli". Così il centrocampista della Turchia, il nerazzurro Hakan Calhanoglu, dopo la sconfitta contro l'Australia al debutto nel Mondiale. "Non abbiamo perso la speranza solo perché abbiamo perso una partita, e non la perderemo. Siamo una squadra che sa sempre come rialzarsi. Dopo la partita, ho cercato di motivare la squadra. Dobbiamo concentrarci bene e giocare con disciplina. Ogni dettaglio è importante durante la partita. Tutto può cambiare in un secondo. Sul primo gol, mentre eravamo in attacco, ci siamo ritrovati improvvisamente con la palla nella nostra rete. Dobbiamo prestare attenzione a tutto. Dobbiamo imparare dai nostri errori", ha aggiunto.