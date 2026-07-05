Tunisia: due partite e due sconfitte, Renard lascia la panchina

05 Lug 2026 - 13:09
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Dopo sole due partite sulla panchina della Tunisia, Hervé Renard ha annunciato ufficialmente il suo addio. Il francese aveva aveva assunto la guida della selezione durante il torneo, subentrando a Sabri Lamouchi che era stato esonerato dopo il primo incontro, ma ha perso entrambe le due successive gare del girone (con Giappone e Olanda, entrambe per 3-1) non evitando l'eliminazione. "Prima della mia partenza, desidero rivolgere i miei più sinceri ringraziamenti alla federazione per avermi dato l'opportunità di partecipare alla Coppa del Mondo. È stato un grande onore allenare la nazionale tunisina e vivere questa esperienza indimenticabile. Auguro il meglio alla nazionale e sono certo che continuerà a svilupparsi, a rendere felici i suoi tifosi e a scrivere pagine luminose nella sua storia".

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