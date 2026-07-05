Tunisia: due partite e due sconfitte, Renard lascia la panchina

Dopo sole due partite sulla panchina della Tunisia, Hervé Renard ha annunciato ufficialmente il suo addio. Il francese aveva aveva assunto la guida della selezione durante il torneo, subentrando a Sabri Lamouchi che era stato esonerato dopo il primo incontro, ma ha perso entrambe le due successive gare del girone (con Giappone e Olanda, entrambe per 3-1) non evitando l'eliminazione. "Prima della mia partenza, desidero rivolgere i miei più sinceri ringraziamenti alla federazione per avermi dato l'opportunità di partecipare alla Coppa del Mondo. È stato un grande onore allenare la nazionale tunisina e vivere questa esperienza indimenticabile. Auguro il meglio alla nazionale e sono certo che continuerà a svilupparsi, a rendere felici i suoi tifosi e a scrivere pagine luminose nella sua storia".