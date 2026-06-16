Tra Uruguay e Arabia Saudita finisce 1-1, 2-2 show in Iran-Nuova Zelanda

Due pareggi a sorpresa nelle partite della notte ai Mondiali 2026. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami, nel Gruppo H. Impacciata, svogliata e colta di sorpresa al 41' dal gol del difensore Abdulelah Al Amri, 'la Celeste' del ct argentino Marcelo Bielsa ha pressato con insistenza nel secondo tempo ed è riuscita a segnare all'80' con Maxi Araujo.
Iran e Nuova Zelanda, invece, hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio, davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. I neozelandesi sono andati in vantaggio due volte, ma gli iraniani hanno dimostrato carattere riuscendo a strappare il risultato che porta tutte e quattro le squadre del Gruppo G a pari punti dopo la prima giornata dopo l'1-1 tra Belgio ed Egitto. Doppietta di Elijah Just (7' e 55') per la Nuova Zelanda, reti di Ramin Rezaeian (32') e Mohammad Mohebi (64') per l'Iran.