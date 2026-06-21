Olanda, Malen delude: le parole di Koeman dopo il cambio

L'Olanda travolge la Svezia ma Malen resta a secco. Koeman spiega le ragioni tattiche della sostituzione: "Summerville è migliore in fase difensiva"

21 Giu 2026 - 10:09
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Nonostante il netto 5-1 con cui l'Olanda ha superato la Svezia, Donyell Malen ha trovato difficoltà in campo. L’attaccante della Roma vive un momento complicato, non avendo ancora trovato la via del gol e venendo sistematicamente richiamato in panchina in favore dei compagni di reparto, tutti già andati a segno.

Ronald Koeman, ct Oranje, ha giustificato la sostituzione del giocatore con Summerville citando precise lacune tattiche: “I nostri esterni continuavano a pressare il difensore centrale avversario, mentre di solito sono i numeri 9 e 10 a farlo; credo che Summerville sia migliore in fase difensiva”. Su Malen: "Capisco che la sostituzione sia difficile per Donyell, ma questo è calcio di alto livello".

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