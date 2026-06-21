Olanda, Malen delude: le parole di Koeman dopo il cambio

Ronald Koeman, ct Oranje, ha giustificato la sostituzione del giocatore con Summerville citando precise lacune tattiche: “I nostri esterni continuavano a pressare il difensore centrale avversario, mentre di solito sono i numeri 9 e 10 a farlo; credo che Summerville sia migliore in fase difensiva”. Su Malen: "Capisco che la sostituzione sia difficile per Donyell, ma questo è calcio di alto livello".