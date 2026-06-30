Olanda eliminata, Ibra attacca Koeman: "Inadeguato, sembrava un allenatore italiano"

30 Giu 2026 - 11:43
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Zlatan Ibrahimovic (attaccante): è l'unico rimasto al Milan, attualmente Senior Advisor di RedBird e consulente per la squadra rossonera © afp

Zlatan Ibrahimovic (attaccante): è l'unico rimasto al Milan, attualmente Senior Advisor di RedBird e consulente per la squadra rossonera © afp

A Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic ha criticato duramente il commissario tecnico olandese dopo l'eliminazione ai rigori contro il Marocco nei sedicesimi di finale del Mondiale. Queste le parole dell'ex attaccante svedese: "Questa sconfitta è responsabilità di Koeman. Non ho riconosciuto l'Olanda che ammiro. Ha perso proponendo un calcio che non ha nulla a che vedere con l'identità degli Oranje e questo mi fa arrabbiare. Si può anche perdere, ma senza rinunciare ai propri principi, perché è proprio questo che definisce una squadra". Ibra ha rincarato la dose: "I giocatori erano chiaramente a disagio, non avevano il controllo della partita e non riuscivano a rendersi pericolosi in attacco. Considero Koeman assolutamente inadeguato, oggi Koeman sembrava un allenatore italiano, che giocava per non perdere, mentre l’Olanda gioca sempre per vincere.  

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