Olanda eliminata, Ibra attacca Koeman: "Inadeguato, sembrava un allenatore italiano"

A Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic ha criticato duramente il commissario tecnico olandese dopo l'eliminazione ai rigori contro il Marocco nei sedicesimi di finale del Mondiale. Queste le parole dell'ex attaccante svedese: "Questa sconfitta è responsabilità di Koeman. Non ho riconosciuto l'Olanda che ammiro. Ha perso proponendo un calcio che non ha nulla a che vedere con l'identità degli Oranje e questo mi fa arrabbiare. Si può anche perdere, ma senza rinunciare ai propri principi, perché è proprio questo che definisce una squadra". Ibra ha rincarato la dose: "I giocatori erano chiaramente a disagio, non avevano il controllo della partita e non riuscivano a rendersi pericolosi in attacco. Considero Koeman assolutamente inadeguato, oggi Koeman sembrava un allenatore italiano, che giocava per non perdere, mentre l’Olanda gioca sempre per vincere.