Mondiali: il tris Olanda vale il primo posto, avanti anche Giappone e Svezia

© italyphotopress | 10) Lionel Messi (Argentina): in gol in Argentina-Serbia (Mondiali 2026) a 18 anni e 358 giorni
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L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del Gruppo F del Mondiale e chiude il girone in testa con 7 punti. Ai sedicesimi gli Orange affronteranno il Marocco. Partenza sprint della nazionale guidata da Koeman, che sblocca il risultato al 3' grazie all'autorete di Skhiri e raddoppia al 7' con Brobbey. Nella ripresa Mastouri al 9' accorcia le distanze, ma al 17' van Hecke fissa il risultato sul definitivo 3-1.
Finisce 1-1 invece la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Succede tutto nella ripresa: Maeda all'11' porta avanti la squadra nipponica, qualche minuto più tardi - al 17' - Elanga firma la rete del pari che proietta la Svezia ai sedicesimi come terza del girone. Il Giappone chiude invece il gruppo al secondo posto: ai sedicesimi di finale incontrerà il Brasile.