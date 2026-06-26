Mondiali: il tris Olanda vale il primo posto, avanti anche Giappone e Svezia

L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del Gruppo F del Mondiale e chiude il girone in testa con 7 punti. Ai sedicesimi gli Orange affronteranno il Marocco. Partenza sprint della nazionale guidata da Koeman, che sblocca il risultato al 3' grazie all'autorete di Skhiri e raddoppia al 7' con Brobbey. Nella ripresa Mastouri al 9' accorcia le distanze, ma al 17' van Hecke fissa il risultato sul definitivo 3-1.