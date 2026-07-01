Mondiali, Collina: "Perdite di tempo e blocchi sul portiere, nuove regole efficaci"

"Prima dell'inizio del Mondiale, è stato deciso di introdurre alcune nuove regole, in particolare relative al ritardo di gioco, al fine di ridurre il tempo perso durante le partite e aumentare il tempo in cui il pallone è in gioco. Il limite di cinque secondi concesso ai giocatori per effettuare un rinvio dal fondo o una rimessa in gioco, i dieci secondi per lasciare il campo di gioco in caso di sostituzione e il minuto fuori dal campo in seguito a un infortunio: tutte queste misure sono state rispettate in linea generale e si sono rivelate molto efficaci e sono state unanimemente considerate innovazioni molto positive". Così, in un comunicato, il responsabile degli arbitri e presidente della commissione arbitri della Fifa, Pierluigi Collina. "Per aumentare il ritmo della partita, è stato raccomandato agli arbitri di non sanzionare i normali contatti calcistici e di prestare attenzione ad alcune situazioni specifiche che potrebbero verificarsi in relazione alle tattiche di determinate squadre - ha proseguito Collina, che ha analizzato dettagliatamente tutte le casistiche fin qui occorse nella fase a gironi -. Un esempio è quando i giocatori in attacco cercano di impedire ai difensori di muoversi. Ciò vale in particolare quando la tattica mira a impedire al portiere avversario di difendere la porta. Allenatori e giocatori ne sono stati informati, quindi non dovrebbe sorprendere che gli arbitri sanzionino questi falli".