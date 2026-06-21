Mondiali 2026, polemica social: perché Messi non è stato espulso come Almiron?

Dopo il caso della mancata espulsione per il fallo su Mando, altra polemica social relativa a Lionel Messi in Argentina-Algeria. Stavolta il web ha messo nel mirino un gesto con la mano della Pulce, paragonato a quello di Miguel Almiron che in Turchia-Paraguay ha ricevuto il primo cartellino nella storia dei Mondiali per aver coperto la bocca durante un confronto con un avversario.
L’accusa di un presunto favoritismo arbitrale verso il capitano albiceleste trova però una smentita nel regolamento, introdotto dalla Fifa proprio per questa edizione dei Mondiali e recepito dall'Ifab: la norma prevede l'espulsione esclusivamente se il calciatore nasconde il labiale durante un alterco o per rivolgere espressioni provocatorie, derisorie o offensive a un avversario.
Messi invece è stato immortalato mentre parlava serenamente con Julian Alvarez, mentre Almiron è stato sanzionato dopo l'intervento del Var perché si era rivolto al turco Mert Muldur coprendosi la bocca durante una fase di alta tensione in campo.