Mondiali 2026, Montella: "Match che Turchia aspetta da 24 anni, c'è emozione"

"Siamo molto emozionati in vista di una partita che aspettiamo da molto tempo, 24 anni, e crediamo che offriremo una buona prestazione". Così Vincenzo Montella, ct della Turchia, alla vigilia dell'esordio della nazionale anatolica contro l'Australia, nel girone D dei Mondiali di calcio. Lo riporta Trt Spor. "Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono ai Mondiali, ma crediamo di poterle superare e vogliamo goderci l'esperienza. Abbiamo una squadra piena di passione, sentiamo la responsabilità e sappiamo che milioni di persone ci sostengono e che ci sono grandi aspettative", ha aggiunto. L'ex attaccante ha quindi messo in guardia sulla nazionale australiana che "ha giocatori veloci in attacco, sanno giocare in modo organizzato. Noi dobbiamo giocare il nostro calcio senza concedere loro troppe occasioni. Sappiamo che il nostro avversario è una squadra fisica. Domani dovremo dimostrare fisicità, ma anche tecnica. Dobbiamo giocare una partita che metta in mostra tutte le nostre qualità".