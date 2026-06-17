Mondiali 2026: i tifosi della Scozia invadono Boston, a secco i bar della città

La Tartan Army ha preso d'assalto le strade di Boston per i Mondiali e la birra è andata a ruba fino all'esaurimento. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, oltre 20 mila tifosi scozzesi sono arrivati in Massachusetts per la prima partita della Scozia (vittoria 1-0 contro Haiti) e il loro entusiasmo è andato ben oltre lo stadio. Si sono infatti riversati nei locali più famosi della città e hanno bevuto birra fino a mandare le scorte a secco. Le vendite dell'Henessy's Bar sono state tre volte superiori a quelle del giorno di San Patrizio.

"Siamo qui da trent'anni - hanno detto al Boston Globe - e non abbiamo mai visto nulla di simile". A secco anche l'azienda produttrice di birra, Sam Adams, con le richieste per la sua Boston Lager oltre quattro volte superiori al periodo festivo. The Haven, l'unico pub scozzese della città, nonché il più grande importatore e venditore di birra Tennent's negli Stati Uniti, ha ordinato 150 fusti, circa 16 mila pinte, della celebre birra di Glasgow per soddisfare la richiesta della Tartan Army. La Scozia sarà di nuovo in campo a Boston il 20 giugno contro il Marocco.