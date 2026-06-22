Mondiali 2026: già sette autogol nella prima fase del torneo. Gli esperti: "Il calcio moderno mette i difensori sotto pressione come mai prima"

I Mondiali del 2026 stanno regalando spettacolo, sorprese e un numero insolitamente elevato di autogol. Un fenomeno che sta attirando l’attenzione di tecnici, osservatori e analisti di mercato, al punto da diventare uno dei temi più discussi della competizione.
Secondo i dati riportati dalla stampa internazionale, nelle prime fasi del torneo sono già stati registrati sette autogol, una cifra che supera ampiamente quella dell’intera Coppa del Mondo disputata in Qatar nel 2022, quando gli autogol furono soltanto due durante tutta la manifestazione.
Gli analisti ritengono che questi errori stiano assumendo un ruolo decisivo nell’esito delle partite e che siano il riflesso dell’evoluzione tattica del calcio moderno.
Tra i giocatori che sono finiti loro malgrado nella lista degli autori di autogol figurano: Damiani Bobadilla (Paraguay contro Stati Uniti), Miro Mohaim (Svizzera contro Qatar, Mohamed Hany (Egitto contro Belgio), Ayman Hussein (Iraq contro Norvegia)
Yazan Al-Arab (Giordania contro Austria), Mohamed Manaei (Qatar contro Canada), Cameron Burgess (Australia contro Stati Uniti), Particolarmente commentato nel mondo arabo è stato l’autogol del difensore egiziano Mohamed Hany nella sfida contro il Belgio, conclusasi con un pareggio che ha comunque consentito ai Faraoni di mantenere vive le proprie speranze di qualificazione.
Secondo numerosi osservatori, il fenomeno è direttamente collegato all’evoluzione del calcio contemporaneo. Difatti, le squadre moderne sviluppano azioni offensive sempre più rapide e aggressive, basate su cross tesi nell’area di rigore, pressing asfissiante e continui cambi di posizione degli attaccanti. In questo contesto i difensori sono costretti a intervenire in frazioni di secondo, spesso con pochissimo tempo per valutare la situazione. Basta una deviazione involontaria, un rimbalzo imprevisto o una chiusura disperata per trasformare un intervento difensivo in una rete nella propria porta.
Gli esperti sottolineano inoltre come la crescente velocità del gioco riduca drasticamente i margini di errore, aumentando il rischio di episodi che in passato sarebbero stati molto meno frequenti.