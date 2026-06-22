Mondiali 2026: già sette autogol nella prima fase del torneo. Gli esperti: "Il calcio moderno mette i difensori sotto pressione come mai prima"

Secondo i dati riportati dalla stampa internazionale, nelle prime fasi del torneo sono già stati registrati sette autogol, una cifra che supera ampiamente quella dell’intera Coppa del Mondo disputata in Qatar nel 2022, quando gli autogol furono soltanto due durante tutta la manifestazione.

Gli analisti ritengono che questi errori stiano assumendo un ruolo decisivo nell’esito delle partite e che siano il riflesso dell’evoluzione tattica del calcio moderno.