Piccolo tifoso piange in mondovisione per l'Uzbekistan: Cannavaro lo abbraccia in allenamento

Domenica per Isfandiyor, così si chiama per il bambino, è arrivata anche la gioia di conoscere i suoi idoli, che stanno preparando la sfida di martedì contro il Portogallo. Lo ha raccontato il ct Fabio Cannavaro, pubblicando una foto e un messaggio sui propri social: "Caro Isfandiyor, grazie per la tua visita durante il nostro allenamento - scrive l'ex capitano azzurro -. Ti abbiamo visto piangere dopo la partita contro la Colombia, e ci siamo commossi. Il calcio deve essere felicità e divertimento, per tutti, ed è per questo che non potevamo fare finta di niente. Volevamo restituirti la serenità che avevi perso allo stadio, la leggerezza (anche del pallone) che deve appartenere a tutti i bambini".