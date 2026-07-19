Mondiali 2026, da IShowSpeed alla Pausini, che show la cerimonia di chiusura. E Alcaraz porta la coppa

Nell'attesa dello spettacolo in campo tra Spagna e Argentina, al MetLife Stadium numerose star della musica e del cinema hanno preso parte alla cerimonia di chiusura del Mondiale organizzata dalla Fifa in collaborazione con Balich Wonder Studio. Lo show è stato pensato per celebrare la passione, l'emozione e lo spirito globale che hanno caratterizzato la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Anche l'Italia ha avuto la sua parte con Laura Pausini, che si è esibita con Nicole Scherzinger e Robbie Williams.