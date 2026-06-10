MONDIALI 2026

Mondiali 2026: Argentina ok nell'ultima amichevole, anche Messi in gol nel 3-0 all'Islanda

La Pulce in campo nella ripresa, così come il capitano dell'Inter. Sblocca Valentin Barco poi tris di Thiago Almada

10 Giu 2026 - 08:33
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Tris dell'Argentina contro l'Islanda nell'ultima amichevole in preparazione ai Mondiali giocata ad Auburn, in Alabama. Lionel Messi, inizialmente in panchina, ha segnato pochi minuti dopo il suo ritorno in campo (al 25' della ripresa al posto di Giovanni Simeone) in seguito a un infortunio rimediato a fine maggio durante il match vinto dall'Inter Miami contro il Philadelphia. Il ct Scaloni che ha schierato una formazione sperimentale davanti a un pubblico di 88.000 spettatori. Al suo primo intervento, Messi ha servito Lautaro Martinez (entrato a inizio ripresa), che è stato atterrato in area da Olafsson. Dagli undici metri la Pulce non ha sbagliato, realizzando il suo 117mo gol in nazionale alla sua 199ma presenza. L'Argentina ha sbloccato il risultato all'8' con Valentin Barco con un bel tiro dal limite. Il tris porta la firma di Thiago Almada al minuto 86'. L'interista Lautaro ha sfiorato il gol scheggiando il palo. L'Argentina inizierà il suo Mondiale contro l'Algeria il 16 giugno.

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