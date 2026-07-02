L'appello del ct Tuchel: "Papà e mamme, niente scuola per i vostri figli: devono guardare l'Inghilterra!"

In vista degli ottavi di finale dei Mondiali, con la 'sua' Inghilterra che affronterà i padroni di casa del Messico allo stadio Azteca, il ct Tuchel ha lanciato un singolare appello ai genitori inglesi con figlia ancora in età scolastica (nel Regno Unito le lezioni proseguono sino alla fine del mese di luglio). Dato il fuso orario, il match è in programma all'una di notte inglese tra domenica e lunedì. Un orario proibitivo prima di un giorno di scuola, da qui allora la richiesta semiseria avanzata da Tuchel: "Scrivete una giustificazione e lasciateli guardare la partita. Di scuola ne hanno ancora tantissima da fare, ma i Mondiali ci sono solo ogni quattro anni. Lasciateli guardare l'Inghilterra, sarà un match importantissimo e abbiamo bisogno del supporto di tutti, specialmente dei bambini."