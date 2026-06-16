Inghilterra: Tuchel perde Livramento, convocato Chalobah

Tino Livramento lascia il ritiro dell'Inghilterra per un infortunio rimediato in allenamento, alla vigilia dell'esordio contro la Croazia: al suo posto sarà convocato il difensore del Chelsea Chalobah. Un'assenza che si aggiunge ai giocatori non convocati come Palmer, Foden, Alexander-Arnold e Gibbs-White. L'Inghilerra, che è stata inserita nel gruppo L, debutterà il 17 giugno