Inghilterra: Tuchel perde Livramento, convocato Chalobah

16 Giu 2026 - 15:55
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 Difensore centrale: Trevoh Chalobah (Chelsea) © Getty Images

 Difensore centrale: Trevoh Chalobah (Chelsea) © Getty Images

Tino Livramento lascia il ritiro dell'Inghilterra per un infortunio rimediato in allenamento, alla vigilia dell'esordio contro la Croazia: al suo posto sarà convocato il difensore del Chelsea Chalobah. Un'assenza che si aggiunge ai giocatori non convocati come Palmer, Foden, Alexander-Arnold e Gibbs-White. L'Inghilerra, che è stata inserita nel gruppo L, debutterà il 17 giugno

Il difensore del Chelsea si trovava già negli Stati Uniti in vacanza e sta raggiungendo la squadra, con la Federazione inglese che ha completato la sostituzione a poche ore dalla scadenza prevista, fissata 24 ore prima della gara d'esordio.

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