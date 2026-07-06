Mondiali 2026, Messico-Inghilterra-Messico 2-3: Bellingham e Kane ai quarti. Che bufera sugli arbitri

Nel finale il Messico ha tentato il tutto per tutto schierando tre centravanti puri, ma l'Inghilterra si è arroccata dietro blindando il risultato con una linea difensiva a cinque. Al triplice fischio, dopo ben diciassette minuti di recupero complessivi, Tuchel si è scatenato per via delle decisioni arbitrali: "Gli arbitri non sono abbastanza bravi, i quarti ufficiali non sono abbastanza bravi: è tutto qui. Tre ufficiali di gara del Sudamerica nella stanza del Var in una partita come questa... Se c'è una valutazione corretta, il Var la ribalta" le parole di Tuchel.