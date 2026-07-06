Mondiali 2026, Messico-Inghilterra-Messico 2-3: Bellingham e Kane ai quarti. Che bufera sugli arbitri
Pirotecnico 3-2 all'Azteca: l'Inghilterra vola ai quarti contro la Norvegia. Furia Tuchel contro il Var dopo i rigori e l'espulsione
L'Inghilterra vola ai quarti di finale del Mondiale 2026 superando il Messico per 3-2 al termine di una sfida ricca di colpi di scena nello storico stadio Azteca. I Three Lions eliminano così i padroni di casa e si regalano il pass per il prossimo turno contro la Norvegia di Erling Haaland.
Il match, iniziato con un'ora di ritardo per via di una tempesta di fulmini, si è acceso improvvisamente dopo una prima fase di studio a ritmi blandi. A rompere l'equilibrio ci ha pensato una doppietta ravvicinata di Jude Bellingham, a segno tra il 36' e il 38' della prima frazione di gara. Il Messico ha reagito prima dell'intervallo, accorciando al 42' grazie alla firma di Julián Quiñones.
Il secondo tempo ha offerto uno spettacolo ancora più frenetico, inaugurato da un clamoroso palo colpito dall'inglese O'Reilly con un sinistro al volo. Poco dopo, la formazione di Thomas Tuchel è rimasta in inferiorità numerica a causa dell'espulsione diretta di Jarell Quansah per un brutto intervento su Jesús Gallardo, sanzionato dal direttore di gara Faghani dopo la on-field review.
Nonostante l'uomo in meno, l'Inghilterra ha trovato il terzo gol al 60' grazie a un calcio di rigore procurato da Gordon e trasformato da Harry Kane, che sale a 14 reti complessive nei Mondiali. Pochi minuti dopo lo stesso capitano ha commesso un fallo nella propria area su Gutierrez concedendo il penalty del definitivo 3-2, realizzato da Raúl Jiménez.
Nel finale il Messico ha tentato il tutto per tutto schierando tre centravanti puri, ma l'Inghilterra si è arroccata dietro blindando il risultato con una linea difensiva a cinque. Al triplice fischio, dopo ben diciassette minuti di recupero complessivi, Tuchel si è scatenato per via delle decisioni arbitrali: "Gli arbitri non sono abbastanza bravi, i quarti ufficiali non sono abbastanza bravi: è tutto qui. Tre ufficiali di gara del Sudamerica nella stanza del Var in una partita come questa... Se c'è una valutazione corretta, il Var la ribalta" le parole di Tuchel.
Messico-Inghilterra, il tabellino
MESSICO-INGHILTERRA 2-3
Messico (4-3-3): Raul Rangel; Jorge Sánchez (79' Álvaro Fidalgo), Montes (45' Edson Álvarez (c)), Johan Vásquez, J. Gallardo; Luis Romo (61' Brian Gutiérrez), Erik Lira, Gilberto Mora (61' Santiago Giménez); Roberto Alvarado, Raul Jiménez, Quiñones (81' Guillermo Martinez). Ct Aguirre.
Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi, Nico O'Reilly (75' Spence); Elliot Anderson (75' Burn), D. Rice; Saka (57' Stones), Jude Bellingham, Anthony Gordon; H. Kane (90' Morgan Rogers). Ct Tuchel.
Arbitro: Faghani
Marcatori: 36', 38' Jude Bellingham, 42' Quiñones, 60' H. Kane (R), 69' Raul Jiménez (R)
Ammoniti: Rice, Guéhi, O'Reilly, Sánchez. Vásquez e Henderson (dalla panchina)
Espulso: Quansah