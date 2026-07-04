In Messico "serenata" sotto l'hotel dell'Inghilterra prima degli ottavi

Città del Messico si prepara alla sfida degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Messico e Inghilterra con una giornata caratterizzata da numerose manifestazioni ed eventi pubblici. Tra le iniziative più attese, centinaia di tifosi della nazionale messicana si sono dati appuntamento davanti all'hotel di Santa Fe che ospita la selezione inglese per una "serenata" di sostegno alla propria squadra alla vigilia dell'incontro in programma domani allo Stadio Azteca nella capitale del Paese latinoamericano. Le autorità cittadine hanno annunciato possibili disagi alla circolazione, con almeno una marcia, quattordici manifestazioni e oltre venti eventi previsti in diverse zone della capitale. Tra questi figurano anche iniziative legate al Mondiale, proteste di movimenti sociali e un presidio dell'Assemblea anti-mondiale nei pressi dello stadio, oltre a festival e maxischermi dedicati alla competizione.