Il presidente del Paraguay ringrazia la nazionale: "Leoni fino all'ultimo"

Il presidente del Paraguay, Santiago Peña, ha reso omaggio alla nazionale dopo l'eliminazione dai Mondiali 2026 per la sconfitta 1-0 con la Francia negli ottavi di finale. In un messaggio sul social X, il capo dello Stato ha definito i giocatori "leoni, guerrieri fino all'ultimo minuto", ringraziandoli per aver rappresentato "la grinta, la passione e lo spirito di un popolo che non si arrende mai". Peña ha sottolineato che la squadra ha dato "tutto in campo", rendendo orgoglioso il Paese e guadagnandosi l'applauso dell'intera nazione. Nonostante la sconfitta contro i vicecampioni del mondo, i tifosi hanno celebrato la prestazione della nazionale, tornata alla fase finale di un Mondiale dopo 16 anni e capace di raggiungere gli ottavi, secondo miglior risultato della sua storia dopo i quarti raggiunti nel 2010, quando fu eliminata dalla Spagna, poi laureatasi campione.