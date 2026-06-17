Il Brasile sorride: Neymar torna ad allenarsi tra gli applausi dei compagni

Neymar è stato festeggiato dai compagni di squadra per il suo primo allenamento ufficiale ai Mondiali. Il capocannoniere della Seleção, al rientro da un infortunio al polpaccio destro, ha iniziato la sessione leggermente in disparte dagli altri, prima di unirsi a loro per una chiacchierata in cerchio. Ha poi attraversato un corridoio d'onore formato dal gruppo, che lo ha salutato con pacche sulla schiena e sulle spalle, ridendo, per celebrare il suo ritorno.
I giocatori hanno continuato la sessione in due gruppi, alternando titolari e riserve della partita contro il Marocco, lontano dalle telecamere dei numerosi media presenti al centro di allenamento dei New York Red Bulls. Neymar, 34 anni, si è infortunato al polpaccio destro a metà maggio e da allora non ha più giocato. L'attaccante si era già allenata individualmente ieri, secondo le immagini diffuse dalla Federazione calcistica brasiliana, durante una giornata dedicata alle famiglie dei cinque volte campioni del mondo. Tuttavia, la data del suo ritorno in campo rimane incerta. La Seleção di Carlo Ancelotti affronterà Haiti venerdì a Filadelfia e concluderà la prima fase del Gruppo C dei Mondiali il 24 giugno contro la Scozia.