Il Brasile sorride: Neymar torna ad allenarsi tra gli applausi dei compagni

I giocatori hanno continuato la sessione in due gruppi, alternando titolari e riserve della partita contro il Marocco, lontano dalle telecamere dei numerosi media presenti al centro di allenamento dei New York Red Bulls. Neymar, 34 anni, si è infortunato al polpaccio destro a metà maggio e da allora non ha più giocato. L'attaccante si era già allenata individualmente ieri, secondo le immagini diffuse dalla Federazione calcistica brasiliana, durante una giornata dedicata alle famiglie dei cinque volte campioni del mondo. Tuttavia, la data del suo ritorno in campo rimane incerta. La Seleção di Carlo Ancelotti affronterà Haiti venerdì a Filadelfia e concluderà la prima fase del Gruppo C dei Mondiali il 24 giugno contro la Scozia.