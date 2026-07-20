I giornali argentini si inchinano alla Spagna campione

Vince la Spagna, per la seconda volta nella propria storia: niente aggancio all'Italia per l'Argentina, che perde la finale di Coppa del Mondo ai tempi supplementari. In Argentina i principali quotidiani sportivi e non riconoscono la superiorità dimostrata dall'avversario nel campo: evidente la fatica fatta dagli uomini di Scaloni, ben prima del rosso rimediato da Enzo Fernandez, a rendersi davvero pericolosi. "Fine di un sogno. L'Argentina ha resistito il più possibile, ma la Spagna ha trovato il gol ai supplementari ed è Campione del Mondo": così il quotidiano La Nacion nel suo sito online. "L'Argentina ha dato tutto ed è caduta a testa alta: la Spagna meritatamente campione". Per El Clarin "Argentina perdió en el alargue ante España, que fue superior y es campeón del mundo por segunda vez" "Ferrán Torres convirtió en el segundo tiempo suplementario el único gol del partido. Con uno menos, la Selección estuvo cerca del empate en los últimos minutos".