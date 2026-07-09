I dettagli dell'intesa Germania-Klopp: stipendio, staff e contratto

Jurgen Klopp è sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Germania con un contratto fino ai Mondiali del 2030. Lo scrive Die Welt, secondo cui nel fine settimana il presidente della Federcalcio tedesca (Dfb), Bernd Neuendorf, e il presidente della Lega, Hans-Joachim Watzke, voleranno a New York per definire gli ultimi dettagli dell'intesa con l'ex tecnico del Liverpool. Secondo il quotidiano, Klopp firmerà un contratto quadriennale, che gli consentirà di guidare la nazionale agli Europei del 2028 e ai Mondiali del 2030. L'allenatore percepirà uno stipendio leggermente superiore a quello del suo predecessore Julian Nagelsmann, che avrebbe guadagnato fino a sette milioni di euro l'anno. Per Klopp, tuttavia, l'aspetto economico non sarebbe determinante. Uno dei nodi principali riguarda il rapporto con Red Bull, dove Klopp ricopre il ruolo di Head of Global Soccer con un contratto valido fino al 2029. Secondo Die Welt, non è previsto alcun indennizzo per la risoluzione anticipata dell'accordo: il tecnico continuerà infatti a collaborare con il gruppo come ambasciatore del marchio, ritenuto più prezioso di un'eventuale buonuscita milionaria. Per quanto riguarda lo staff tecnico, il primo vice sarà con ogni probabilità Peter 'Piet' Krawietz, storico collaboratore di Klopp ai tempi di Borussia Dortmund e Liverpool e oggi anch'egli in Red Bull. Il secondo assistente dovrebbe essere l'olandese Pepijn Lijnders, per anni vice di Klopp al Liverpool e più recentemente collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City. Non dovrebbe invece entrare nello staff Zsolt Loew, attualmente responsabile dello sviluppo calcistico di Red Bull. Anche i contratti di sponsorizzazione sarebbero vicini a una soluzione. Klopp non avrebbe conflitti con i principali partner commerciali della Dfb, mentre il suo accordo personale con Adidas, secondo il quotidiano, scadrà dopo i Mondiali del 2026 e non sarà rinnovato.