Ghana-Panama, le formazioni ufficiali del match: c'è Semenyo tra i ghanesi

18 Giu 2026 - 00:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Di seguito le formazioni ufficiali di Ghana-Panama, match della prima giornata del gruppo L dei Mondiali 2026. Nell'altra partita del girone l'Inghilterra ha avuto la meglio 4-2 sulla Croazia.

GHANA (4-3-3): Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Semenyo, Yirenkyi; Nuamah, Sulemana, Ayew. 
A disposizione: Anang, Asare; Seidu, Mumin, Rahman, Oppong, Luckassen, Sibo, Boakye, Fatawu, Thomas-Asante, Baah, Williams, Adu.

PANAMA (5-3-2): Mosquera; Blackman, Ramos, Cordoba; Murillo, Harvey, Andrade; Martinez; Rodriguez, Barcenas, Waterman.
A disposizione: Mejia, Samudio; Escobar, Farina, Davis, Miller, Gutierrez, Carrasquilla, Diaz, Quintero, Godoy, Yanis, Rodriguez, Fajardo, Londono.

Notizie del giorno
Vedi tutti
00:05
Un super Kane, Bellingham e Rashford fanno volare Tuchel, Croazia ko
00:00
Ghana-Panama, le formazioni ufficiali del match: c'è Semenyo tra i ghanesi
23:29
Fiorentina, nulla di fatto nell'incontro con Kean e i suoi agenti
23:23
La Corea del Sud denuncia un drone prima della sfida col Messico: la Fifa indaga
23:19
Milan, senti Scaroni: "Amorim? Confido nel tocco magico di Cardinale"