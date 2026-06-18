Ghana-Panama, le formazioni ufficiali del match: c'è Semenyo tra i ghanesi

Di seguito le formazioni ufficiali di Ghana-Panama, match della prima giornata del gruppo L dei Mondiali 2026. Nell'altra partita del girone l'Inghilterra ha avuto la meglio 4-2 sulla Croazia.
GHANA (4-3-3): Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Semenyo, Yirenkyi; Nuamah, Sulemana, Ayew.
A disposizione: Anang, Asare; Seidu, Mumin, Rahman, Oppong, Luckassen, Sibo, Boakye, Fatawu, Thomas-Asante, Baah, Williams, Adu.
PANAMA (5-3-2): Mosquera; Blackman, Ramos, Cordoba; Murillo, Harvey, Andrade; Martinez; Rodriguez, Barcenas, Waterman.
A disposizione: Mejia, Samudio; Escobar, Farina, Davis, Miller, Gutierrez, Carrasquilla, Diaz, Quintero, Godoy, Yanis, Rodriguez, Fajardo, Londono.