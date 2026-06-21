Germania, Nagelsmann: "È stata la vittoria del gruppo"

21 Giu 2026 - 10:46
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La vittoria solo all'ultimo è stata una cosa più emotiva. Per me questa è stata la vittoria dell'intero gruppo, un gruppo nel quale tutti si rendono conto di avere un valore all'interno dell'insieme". Parola del ct tedesco, Julian Nagelsmann, dopo il successo della sua Germania in rimonta 2-1 contro la Costa D'Avorio che vale qualificazione alla fase successiva, i sedicesimi, che mancava dalle ultime due edizioni (2018 in Russia e 2022 in Qatar). 

Nagelsmann elogia l''uomo di giornata Deniz Undav autore di una doppietta: "È semplicemente un attaccante purosangue. Ha il gol nel dna, semplicemente. Penso soprattutto al secondo gol, mentre si allontana di soppiatto dal difensore alle sue spalle. Poi c'è stato anche un bel cross di Nadiem (Amiri, n.d.r.), che è già straordinario. È un tipo di attaccante che sa semplicemente dov'è la porta". 

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