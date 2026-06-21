Germania, Nagelsmann: "È stata la vittoria del gruppo"

Nagelsmann elogia l''uomo di giornata Deniz Undav autore di una doppietta: "È semplicemente un attaccante purosangue. Ha il gol nel dna, semplicemente. Penso soprattutto al secondo gol, mentre si allontana di soppiatto dal difensore alle sue spalle. Poi c'è stato anche un bel cross di Nadiem (Amiri, n.d.r.), che è già straordinario. È un tipo di attaccante che sa semplicemente dov'è la porta".