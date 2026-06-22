Germania, brutte notizie: Mondiale finito per Schlotterbeck

La Germania deve rinunciare a Nico Schlotterbeck per il resto del Mondiale. Il difensore del Borussia Dortmund ha riportato un serio infortunio alla caviglia nel corso dell'ultima sfida contro la Costa D'Avorio e dovrà stare fermo per molto tempo. Il club giallonero ha diramato una nota sul proprio profilo X: "Nico Schlotterbeck si è procurato una lesione al legamento collaterale mediale nella caviglia sinistra durante la partita della nazionale tedesca contro la Costa d'Avorio. Mancherà sia alla DFB che al Borussia Dortmund per parecchi mesi. Siamo al tuo fianco!". Il classe '99 ha comunque deciso di rimanere in America per stare vicino ai compagni di squadra per tutta la durata della Coppa del Mondo.