Gabriel Martinelli, l'eroe del Brasile poteva giocare per la Nazionale: il retroscena

Dopo aver contribuito alla vittoria della Premier League con l'Arsenal, Gabriel Martinelli è stato per una notte l'eroe in Brasile. Con un gol nei minuti finali contro il Giappone infatti, il 25enne ha condotto i Verdeoro agli ottavi del Mondiale. Una soddisfazione enorme per l'attaccante classe 2001 che poteva giocare per la nostra Nazionale. Martinelli infatti, vanta un legame con l'Italia per via di alcuni familiari italiani dalla parte del padre Joao Carlos. Nel 2020, come testimonia un'intervista rilasciata a Globo Esporte l'attaccante stava ancora riflettendo se unirsi al Brasile o provare con l'Azzurro: "Non ho ancora preso una decisione definitiva ma rappresentare il Brasile è un sogno che ho fin da quando ho iniziato a giocare a calcio da bambino. Sarebbe un privilegio poterlo rappresentare". L'esordio con la nazionale maggiore brasiliana è datata novembre 2022 in occasione dei Mondiali andati in scena in Qatar.