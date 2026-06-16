Mbappé sempre più leggenda: è il migliore marcatore della Francia. Superato Giroud

16 Giu 2026 - 23:15
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Prima, il gol che vale il momentaneo vantaggio contro il Senegal, poi quello che chiude definitivamente i conti. Kylian Mbappé è entrato ufficialmente nella storia della Francia: al minuto 66 eguaglia Olivier Giroud in testa alla classifica marcatori all-time e al sesto di recupero lo supera raggiungendo la vetta solitaria a quota 58 gol. Risultato? 3-1 per i Bleus e chiaro messaggio agli avversari: la stella del Real Madrid vuole prendersi il suo secondo Mondiale.

A soli 27 anni, i numeri di Mbappé sono semplicemente mostruosi. Kylian è alla sua terza Coppa del Mondo: l'ha vinta al debutto nel 2018 e nel 2022 si è dovuto arrendere solo all'Argentina di Leo Messi, diventando comunque il migliore marcatore del torneo con 8 reti. Dalla Russia agli Stati Uniti, passando per il Qatar, il classe '98 ha collezionato 14 gol e 3 assist in 15 presenze. Numeri che, con questi ritmi, sono destinati a una crescita esponenziale. 

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