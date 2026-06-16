Mbappé sempre più leggenda: è il migliore marcatore della Francia. Superato Giroud

A soli 27 anni, i numeri di Mbappé sono semplicemente mostruosi. Kylian è alla sua terza Coppa del Mondo: l'ha vinta al debutto nel 2018 e nel 2022 si è dovuto arrendere solo all'Argentina di Leo Messi, diventando comunque il migliore marcatore del torneo con 8 reti. Dalla Russia agli Stati Uniti, passando per il Qatar, il classe '98 ha collezionato 14 gol e 3 assist in 15 presenze. Numeri che, con questi ritmi, sono destinati a una crescita esponenziale.