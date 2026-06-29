Francia, le ultime verso la Svezia: Thuram ancora a rischio forfait

La presenza di Marcus Thuram contro la Svezia resta ancora molto incerta. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'attaccante francese rischia di saltare anche la sfida valida per i 16esimi di finale a causa del fastidio al polpaccio che l'aveva già costretto al forfait con la Norvegia. Il centravanti dell'Inter ha svolto un lavoro personalizzato nel weekend e anche se il problema non sembra destare particolare preoccupazione, lo staff medico dei Bleus preferisce non rischiarlo. Thuram è comunque partito insieme ai compagni per New York: la rifinitura potrebbe essere decisiva per la convocazione.