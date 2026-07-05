Francia, Deschamps: "Avrei fatto a meno degli insulti del Paraguay"

"Ci sono stati insulti dalla panchina avversaria di cui avrei fatto volentieri a meno". Didier Deschamps, ct della Francia, denuncia il clima infuocato in cui si è svolta la partita con il Paraguay, vinta 1-0 dai bleus in un match ad alta tensione, in cui l'arbitro Ilgiz Tantashev è finito sotto accusa per non aver ammonito nemmeno un calciatore paraguaiano. "Hanno usato tutti i trucchi possibili - ha aggiunto il tecnico francese in merito al gioco duro dell'avversario - Non è il tipo di calcio che attira la gente allo stadio. Entrambe le squadre hanno giocato nel modo in cui volevano".