Flores infortunato, il Canada convoca Nelson in attacco

09 Giu 2026 - 17:11
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch, ha convocato l'attaccante Jayden Nelson in sostituzione di Marcelo Flores, infortunatosi a fine maggio. Nato in Messico ma con madre canadese, Flores a febbraio aveva cambiato l'affiliazione internazionale scegliendo il Canada, ma l'incidente durante una partita col suo club gli ha impedito di essere convocato.

Nelson - 23 anni, 15 presenze in nazionale, gioca in Mls con la maglia dell'Austin - aveva invece partecipato al ritiro della nazionale a Charlotte a fine maggio e ha giocato nelle ultime due amichevoli con l'Uzbekistan (2-0) - dove ha segnato il secondo gol - e l'Irlanda (1-1) ma finora non era stato inserito finora nella lista dei 26 convocati.

Il Canada, presente di diritto al torneo come Paese co-organizzatore, esordirà il 12 giugno contro la Bosnia. 

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:15
Verona, Orban in uscita: piace al Venezia
18:03
Mondiali 2026: Tunisia-Giappone è già storia, sarà la partita numero 1.000
17:58
Dimesso il tifoso della Juve Marco Basoccu, ferito prima del derby: "Sto bene, ma non ricordo nulla"
17:58
Mondiali 2026: niente scuola e ufficio, Città del Messico in smart working da giovedì
17:48
Carrarese, ufficiale la risoluzione con Calabro