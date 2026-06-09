Flores infortunato, il Canada convoca Nelson in attacco

Nelson - 23 anni, 15 presenze in nazionale, gioca in Mls con la maglia dell'Austin - aveva invece partecipato al ritiro della nazionale a Charlotte a fine maggio e ha giocato nelle ultime due amichevoli con l'Uzbekistan (2-0) - dove ha segnato il secondo gol - e l'Irlanda (1-1) ma finora non era stato inserito finora nella lista dei 26 convocati.