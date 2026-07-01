Ecuador, il ct Beccacece lascia: "Dico addio a una bella famiglia"

01 Lug 2026 - 10:30
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Sebastian Beccacece non è più il commissario tecnico dell'Ecuador. Dopo l'eliminazione ai sedicesimi di finale del Mondiale per mano del Messico, l'allenatore argentino ha annunciato il suo addio nel corso di un'intervista a DS Sports: "Il nostro contratto scadeva quando è finita la Coppa del Mondo per l'Ecuador e oggi è finita. Non siamo riusciti a realizzare l'impresa di fare il miglior Mondiale della nostra storia. È stato molto doloroso non riuscirci con questo gruppo così unito. Non è quello che avevamo immaginato, mi sarebbe piaciuto continuare con un'altra partita. I risultati sono quelli che decidono tutto, devo dire addio a una bella famiglia". 

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