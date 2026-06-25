Ecuador-Germania, le ufficiali: Nagelsmann non cambia nulla

25 Giu 2026 - 20:49
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ECUADOR (4-4-2): Gallindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo; Plata, Valencia. Ct: Beccacece

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct: Nagelsmann

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