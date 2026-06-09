Diogo Jota, arriva la commovente lettera della moglie a Robertson: "Non andrai ai Mondiali da solo, vivilo anche per lui"

La risposta è arrivata qualche mese dopo, con una commovente lettera di Rute Cardoso, moglie di Jota e madre dei suoi tre figli. “Diogo parlava spesso di te. Dell'amicizia che avevate costruito, delle battaglie che avevate combattuto insieme, delle sfide, delle risate, delle conversazioni sul calcio e sui sogni. I Mondiali erano uno di quei sogni. Quando ho sentito le tue parole e ho saputo cosa hai provato quel giorno in cui la Scozia si è qualificata per i Mondiali, dopo tanti anni di attesa, ho capito che Diogo non ha mai veramente lasciato il campo. Raggiungendo quel momento e assicurandoti un posto ai Mondiali, non ci andrai da solo. Porterai con te anche il suo sogno. E quando scenderai in campo, so che non sarai solo tu a camminare. Diogo sarà con te nei tuoi pensieri, nei tuoi passi, nel tuo cuore. Quindi oggi voglio ringraziarti. Grazie per non averlo dimenticato. Grazie per averlo portato con te. Grazie per aver trasformato il dolore della perdita in forza e in qualcosa di così bello. Lui è incredibilmente orgoglioso di te. Custodisci quel sogno, Andy. Vivilo per te stesso e per lui."