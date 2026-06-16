Deschamps si affida a Maignan e Rabiot: le formazioni ufficiali di Francia-Senegal

16 Giu 2026 - 19:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

A New York la Francia di Didier Deschamps debutta al Mondiale nella sfida contro il Senegal. Il ct si affida a Maignan tra i pali e a Rabiot in mediana, mentre gli avversari schierano un tridente composto da Sarr, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21, di seguito le formazioni ufficiali: 

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Doué, Mbappé; Dembelé. All. Deschamps 

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, Camara, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. All. Thiaw 

Notizie del giorno
Vedi tutti
Neymar Jr.
20:49
Brasile, le ultime dal ritiro: Neymar è tornato ad allenarsi sul campo
20:14
Fabbri: vittoria nel peso del Golden Spike a Ostrava con 21,91
Moise Kean
20:10
Fiorentina, fissato per domani l'incontro con l'agente di Kean
Ruben Amorim (Manchester United)
20:07
Milan, svelati i nomi dei collaboratori che faranno parte dello staff di Amorim
Neymar prepara il rientro nel Brasile: il ritorno in campo
20:06
Neymar prepara il rientro nel Brasile: il ritorno in campo