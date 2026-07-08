Croazia, Zlatko Dalic lascia il ruolo di ct dopo nove anni

Zlatko Dalic, ct della Croazia da ben nove anni, ha deciso di lasciare l'incarico e ha salutato la nazionale croata con un lungo messaggio: "Il ruolo di selezionatore richiede molte decisioni difficili, ma questa è stata sicuramente la più difficile per me. Ho sempre detto che non c'è onore più grande che guidare la propria nazionale, e che non potrei avere un lavoro più importante, responsabile o bello di questo. Quando ho preso in mano la nazionale, credevo nella qualità dei giocatori e in me stesso, ma non osavo mai sognare che avremmo raggiunto tutto ciò che abbiamo ottenuto in questi quasi nove anni. Non riesco a descrivere quanto sia orgoglioso di ogni vittoria, di essermi qualificato per i tornei importanti, delle tre medaglie, di quelle grandi serate nel calcio croato come quando abbiamo battuto Inghilterra o Brasile ai Mondiali, ma soprattutto, dell'unità che abbiamo raggiunto all'interno della squadra e con il popolo croato, che abbiamo visto in particolare in quegli indimenticabili ritorni a casa dopo aver vinto le medaglie mondiali".
È impossibile raggiungere tali successi senza qualità, impegno investito e fiducia in ciò che si fa. Quindi, dal profondo del cuore, grazie a tutti coloro che hanno messo la loro conoscenza ed energia in tutto questo che abbiamo realizzato insieme con i miei assistenti e collaboratori in sede, medici, fisioterapisti, economisti e tutto il team logistico dell'HNS che ci ha sempre sostenuti in modo brillante. Grazie alla leadership del sindacato per il loro supporto, grazie ai tifosi per l'incredibile sostegno che abbiamo avuto in questo percorso e grazie a tutti quei media che hanno contribuito a creare un'atmosfera positiva intorno alla nazionale, criticandoci in modo costruttivo. E alla fine, grazie alla mia famiglia, senza il cui sostegno nulla di tutto questo sarebbe stato possibile per me."
"Certo, tra tutti questi successi, i più importanti sono quelli in campo. Sono profondamente privilegiato di aver avuto l'opportunità di guidare calciatori così brillanti e persone di qualità, dal nostro capitano Luka Modrić a tutti i veterani che erano con me in Russia, fino ai giovani che abbiamo portato nella nazionale e che hanno assunto e continuano ad assumere ruoli sempre più importanti. Sono immensamente grato a loro per aver messo la Croazia al di sopra di tutto, per aver sempre dimostrato attraverso il loro comportamento, il loro impegno e l'approccio di cosa rappresenta davvero la cultura della nazionale croata. La Croazia ha un futuro brillante in tutti loro, e finché la nazionale rimarrà un dovere sacro per loro, come lo è stato per generazioni, la Croazia resterà forte, competitiva e alla pari per chiunque."
"Ringrazio il Presidente Kustić per l'eccezionale supporto e l'eccellente collaborazione che abbiamo avuto, così come per la fiducia che vuole continuare. Il sostegno ricevuto negli ultimi giorni mi ha spinto a riconsiderare la mia decisione di andarmene, ma... È ora. Per quanto io senta ancora l'ambizione e il desiderio di scrivere nuovi successi con la Croazia, sento che questo è il momento giusto per concludere quest'epoca incredibile. Me ne vado con il cuore pieno e orgoglioso di aver contribuito ai più grandi successi nella storia del calcio croato, e al mio successore, la nazionale croata, e al calcio croato, auguro molti nuovi trionfi in cui credo profondamente."