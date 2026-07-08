Croazia, Zlatko Dalic lascia il ruolo di ct dopo nove anni

Zlatko Dalic, ct della Croazia da ben nove anni, ha deciso di lasciare l'incarico e ha salutato la nazionale croata con un lungo messaggio: "Il ruolo di selezionatore richiede molte decisioni difficili, ma questa è stata sicuramente la più difficile per me. Ho sempre detto che non c'è onore più grande che guidare la propria nazionale, e che non potrei avere un lavoro più importante, responsabile o bello di questo. Quando ho preso in mano la nazionale, credevo nella qualità dei giocatori e in me stesso, ma non osavo mai sognare che avremmo raggiunto tutto ciò che abbiamo ottenuto in questi quasi nove anni. Non riesco a descrivere quanto sia orgoglioso di ogni vittoria, di essermi qualificato per i tornei importanti, delle tre medaglie, di quelle grandi serate nel calcio croato come quando abbiamo battuto Inghilterra o Brasile ai Mondiali, ma soprattutto, dell'unità che abbiamo raggiunto all'interno della squadra e con il popolo croato, che abbiamo visto in particolare in quegli indimenticabili ritorni a casa dopo aver vinto le medaglie mondiali".