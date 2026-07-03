La sorella di Cristiano Ronaldo: "Lascia la nazionale, ecco quando". Ma CR7 la smentisce

A parlare è la sorella del 41enne da Toronto risponde anche alle critiche: "Godetevelo finché dura". Ma Cristiano Ronaldo fa marcia indietro

03 Lug 2026 - 01:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la sua nazionale, il Portogallo, subito dopo la fine del Mondiale. Lo ha rivelato Kátia Aveiro, sorella di CR7, poco prima della sfida tra i lusitani e la Croazia: "Godetevelo finché dura - ha detto la donna da Toronto a Sport Tv al momento del suo arrivo allo stadio -. Dalle informazioni che ho posso dirvi che questo potrebbe essere il suo ulrimo ballo, il Mondiale. Sarà difficile trovare qualcuno come lui. Per le persone intelligenti, a chi piace il calcio non può non piacere Ronaldo. Chi non lo apprezza, non ama il calcio".  Salvo colpi di scena quindi l'attaccante dell'Al Nassr non prenderà parte agli Europei del 2028.  

Le dichiarazioni, però, sono state rapidamente "smentite" proprio da Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa post-partita, dopo la sofferta vittoria del Portogallo sulla Croazia di Modric in un secondo tempo memorabile. "Il futuro di Cristiano non è importante adesso. Ne parlerò... avrò tempo, dopo aver vinto o perso, parlerò con la mia famiglia e poi prenderò la decisione migliore. Non prendo più decisioni sull'onda dell'emozione; ora faccio tutto con calma. Ora si tratta di godersi il presente", ha dichiarato a Sport TV.

Mbappé ora è a un gol da Messi: la top 10 dei migliori marcatori ai Mondiali

1 di 12
© Getty Images | Continua la sfida a distanza tra Messi e Mbappé per la leadership della classifica marcatori mondiali all-time. Con la doppietta alla Svezia, l'attaccante francese è ora a una rete dall'argentino (19 contro 18).
© Getty Images | Continua la sfida a distanza tra Messi e Mbappé per la leadership della classifica marcatori mondiali all-time. Con la doppietta alla Svezia, l'attaccante francese è ora a una rete dall'argentino (19 contro 18).
© Getty Images | Continua la sfida a distanza tra Messi e Mbappé per la leadership della classifica marcatori mondiali all-time. Con la doppietta alla Svezia, l'attaccante francese è ora a una rete dall'argentino (19 contro 18).

© Getty Images | Continua la sfida a distanza tra Messi e Mbappé per la leadership della classifica marcatori mondiali all-time. Con la doppietta alla Svezia, l'attaccante francese è ora a una rete dall'argentino (19 contro 18).

© Getty Images | Continua la sfida a distanza tra Messi e Mbappé per la leadership della classifica marcatori mondiali all-time. Con la doppietta alla Svezia, l'attaccante francese è ora a una rete dall'argentino (19 contro 18).

cristiano ronaldo
sorella
nazionale
Notizie del giorno
Vedi tutti
10:10
Napoli, Massimiliano Allegri nuovo allenatore: il comunicato ufficiale
Egitto, membro dello staff spinto dalla polizia: che scontro a Dallas
10:02
Egitto, membro dello staff spinto dalla polizia: che scontro a Dallas
Tarik Muharemovic
10:01
Yildiz fa il primo assist del 2026/27 e regala Muharemovic alla Juve
09:52
L'Africa perde anche l'Algeria, Embolo e Ndoye mandano la Svizzera agli ottavi
E-Prix Shanghai: prove libere 1