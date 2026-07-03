La sorella di Cristiano Ronaldo: "Lascia la nazionale, ecco quando". Ma CR7 la smentisce

Le dichiarazioni, però, sono state rapidamente "smentite" proprio da Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa post-partita, dopo la sofferta vittoria del Portogallo sulla Croazia di Modric in un secondo tempo memorabile. "Il futuro di Cristiano non è importante adesso. Ne parlerò... avrò tempo, dopo aver vinto o perso, parlerò con la mia famiglia e poi prenderò la decisione migliore. Non prendo più decisioni sull'onda dell'emozione; ora faccio tutto con calma. Ora si tratta di godersi il presente", ha dichiarato a Sport TV.