Cristiano Ronaldo da record: è il primo giocatore della storia a segnare in sei Mondiali diversi

Cristiano Ronaldo entra nella storia dei Mondiali. Con il gol realizzato al minuto 6 della sfida contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, il 41enne attaccante portoghese diventa il primo giocatore a segnare in sei edizioni diverse della Coppa del mondo. Per CR7 si tratta del nono gol ai Mondiali (raggiunto il record del connazionale Eusebio): uno a Germania 2006 (all'Iran), uno a Sudafrica 2010 (alla Corea del Nord), uno a Brasile 2014 (Ghana), quattro in Russia 2018 (tripletta alla Spagna e gol al Marocco), uno in Qatar 2022 (al Ghana) e uno in quello attuale in Usa, Messico e Canada. Il portoghese è il secondo giocatore più anziano a segnare ai Mondiali. Il primato appartiene a Roger Milla: l'attaccante camerunese aveva 42 anni e 39 giorni quando segnò contro la Russia a USA 1994, battendo il record che lui stesso aveva stabilito quattro anni prima.