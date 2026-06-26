Caos alla federcalcio argentina, rinviato a giudizio il presidente Tapia

I giudici hanno motivato il rinvio a giudizio ritenendo che ci sono "prove sufficienti a dimostrare il reato di appropriazione indebita aggravata di imposte, commesso ripetutamente in 34 occasioni e in reale concomitanza con il reato di appropriazione indebita aggravata di risorse previdenziali, ripetuto in 17 occasioni". Tapia aveva risposto alle imputazioni della magistratura affermando che, seppur in ritardo, "il pagamento volontario degli obblighi previdenziali era stato effettuato prima della loro scadenza".