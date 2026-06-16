Brasile, le ultime dal ritiro: Neymar è tornato ad allenarsi sul campo

16 Giu 2026 - 21:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Neymar Jr. © Getty Images

Neymar Jr. © Getty Images

Neymar è sceso in campo per allenarsi per la prima volta da quando è stato convocato in nazionale per i Mondiali 2026, ma senza toccar ancora la palla.

Il portale Ge ha diffuso alcune immagini dell'attaccante del Santos che correva in campo durante l'allenamento di oggi, ma ancora con le scarpe da ginnastica. Neymar ha fatto alcuni esercizi separatamente dagli altri giocatori, come prima tappa per migliorare la sua condizione fisica.

Fino a oggi aveva lavorato solo all'interno del centro di allenamento. L'ex stella del Psg si sta riprendendo da un infortunio al polpaccio destro del mese scorso, ma lo staff tecnico ha evitato di fare previsioni per il suo debutto ai Mondiali 2026. Dopo il pareggio per 1-1 con il Marocco, il Brasile torna in campo venerdì prossimo contro Haiti. Secondo GE, la possibilità di una presenza di Neymar in questa partita è "remota".

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:26
Boga suona la carica sui social: "Lotteremo per portare in alto la Juve"
22:21
Arthur torna alla Juventus: c'è il comunicato del Gremio
22:14
Venezia sfrutta il fattore campo e riapre la serie scudetto, 2-1 Olimpia
DICH ZAZZARONI DA EVENTO ZAZZARONI DICH
22:08
Zazzaroni: "Nuovo CT? Mancini è l'unica possibilità"
DICH PARATICI DA EVENTO ZAZZARONI PER SITO 16/6 DICH
22:06
Calcio italiano malato, Paratici: "Anche noi dirigenti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità"