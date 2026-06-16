Brasile, le ultime dal ritiro: Neymar è tornato ad allenarsi sul campo

Fino a oggi aveva lavorato solo all'interno del centro di allenamento. L'ex stella del Psg si sta riprendendo da un infortunio al polpaccio destro del mese scorso, ma lo staff tecnico ha evitato di fare previsioni per il suo debutto ai Mondiali 2026. Dopo il pareggio per 1-1 con il Marocco, il Brasile torna in campo venerdì prossimo contro Haiti. Secondo GE, la possibilità di una presenza di Neymar in questa partita è "remota".