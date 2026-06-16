Brasile, le ultime dal ritiro: Neymar è tornato ad allenarsi sul campo

Neymar è sceso in campo per allenarsi per la prima volta da quando è stato convocato in nazionale per i Mondiali 2026, ma senza toccar ancora la palla.
Il portale Ge ha diffuso alcune immagini dell'attaccante del Santos che correva in campo durante l'allenamento di oggi, ma ancora con le scarpe da ginnastica. Neymar ha fatto alcuni esercizi separatamente dagli altri giocatori, come prima tappa per migliorare la sua condizione fisica.
Fino a oggi aveva lavorato solo all'interno del centro di allenamento. L'ex stella del Psg si sta riprendendo da un infortunio al polpaccio destro del mese scorso, ma lo staff tecnico ha evitato di fare previsioni per il suo debutto ai Mondiali 2026. Dopo il pareggio per 1-1 con il Marocco, il Brasile torna in campo venerdì prossimo contro Haiti. Secondo GE, la possibilità di una presenza di Neymar in questa partita è "remota".